Çorum İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvar hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2022-2023 Yılları Erol Olçok EAH Mikrobiyoloji Puan Karşılığı Bakteri İdentifikasyon ve Antibiyotik Duyarlılık Testi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

