Çorum İl Sağlık Müdürlüğü kit karşılığı cihaz satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2022-2023 Yılları Erol Olçok EAH 2 Kısım Mikrobiyoloji Puan-Kit Karşılığı Laboratuar Uygulama İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

