Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yaptıracak
İLAN 26.05.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Dodurga İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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