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Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yaptıracak

İLAN 27.05.2021, 00:03
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Çorum İl Özel İdaresi onarım ve doğalgaza dönüşüm inşaatı yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Dodurga İlçesi Şehit Murat ALICI Ortaokulu ile Mustafa KEMAL İlkokulu Binaları Onarım ve Doğalgaza Dönüşüm İnşaatı işi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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