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Çorum İl Özel İdaresi membran kaplamalı KÖS göleti ve göletten damla sulama tesisi yaptıracaktır

İLAN 26.07.2021, 01:12
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Çorum İl Özel İdaresi membran kaplamalı KÖS göleti ve göletten damla sulama tesisi yaptıracaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Çorum Merkez Mollahasan Köyü membran kaplamalı kös göleti ve göletten damla sulama tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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