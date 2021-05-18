Flaş Haber"Esnafa iki grup halinde destek sağlanacak"
Çorum İl Özel İdaresi jeneratör tesisatı yaptıracak
İLAN 18.05.2021, 00:05
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Çorum Mecitözü İlçesi Hükümet Konağı ve Ek Binasına Jeneratör Tesisatı Yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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