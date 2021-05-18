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Çorum İl Özel İdaresi jeneratör tesisatı yaptıracak

İLAN 18.05.2021, 00:05
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Çorum İl Özel İdaresi jeneratör tesisatı yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Çorum Mecitözü İlçesi Hükümet Konağı ve Ek Binasına Jeneratör Tesisatı Yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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