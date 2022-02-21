Çorum İl Özel İdaresi bina inşaatı yaptıracak
İLAN 21.02.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Merkez Özel Eğitim Anaokulu Yapımı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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