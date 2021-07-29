Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü taşıma hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı Çorum İli Merkez ve Merkeze Bağlı Yerleşim Birimlerindeki 394 Ortaöğretim Öğrencisinin İlçe Merkezinde Yer Alan Taşıma Merkezi Okullara Taşıması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.