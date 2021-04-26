Çorum İl Jandarma Komutanlığı dönüşüm işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum/Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı, Sungurlu/Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı Ve İl Merkez/Cemilbey Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binalarında bulunan er koğuşlarının vardiya yatakhanesine dönüşüm işi (toplam 3 adet askeri birlik) yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.