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Çorum Belediyesi taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmeti alacak

İLAN 09.05.2021, 01:51
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Çorum Belediyesi taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karaağaç mevkii taş ocağından 480.000,00 ton malzemenin taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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