Çorum Belediyesi sinyalizasyon direği satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi sınırları içindeki revize edilecek olan sinyalizasyonlu kavşaklarda kullanılmak üzere 2 adet standart tip,6 adet başüstü tip olmak üzere toplam 8 adet yeni nesil ledli sinyalizasyon direği alınacaktır. İhale 12 Ocak saat 10.00’da Çorum Belediyesi Hizmet Binası Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.