Çorum Belediyesi robotik kodlama atölye malzemesi satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Buhara Kültür Merkezi ve Melikgazi Kültür Merkezi’nde yeni açılacak olan Robotik Kodlama Atölyesi için 174 Kalem malzeme alımı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.