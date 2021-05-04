Çorum Belediyesi polietilen içme suyu borusu satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde yeni açılacak yollarda ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı tesislerinin yenilenmesinde kullanılmak üzere 2021 yılı polietilen (P100) içmesuyu borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.