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Çorum Belediyesi'ne ait 3.568 m² taşınmazın satışı yapılacak

İLAN 17.05.2021, 00:04
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Çorum Belediyesi'ne ait 3.568 m² taşınmazın satışı yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait, Çepni Mahallesinde bulunan imar planında “Akaryakıt ve Lpg İkmal İstasyonu” işaretli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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