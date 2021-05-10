Çorum Belediyesi mobilya malzemesi satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı, Kale Mahallesi 766/11 ada/parseldeki (Aşıklar Tepesi) binanın “Gençlik Kitap Kafe” olarak kullanımına yönelik 24 kalem mobilya malzemesi alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.