Çorum Belediyesi duraklardaki reklam alanlarını kiraya verecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet Tip-3 Otobüs Durağı yapımı, yerine montajı, bakımı, 195 adet reklam raketli açık Otobüs Durağının bakımı ile toplam 565 Adet Kent Mobilyaları reklam raketli açık 195 adet Otobüs Durağı’na, 100 adet Çift Yüzlü Reklam Vitrini’ne (Raket), 10 adet Scroller (Reklam Değiştiricili) Megalight’a, 250 adet Işıklı Billboard’a, 10 adet Kuleboard’a (Totem) İlan ve Reklam koyma hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma suretiyle 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.