Çorum Belediyesi demir malzemesi satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi bünyesindeki tüm müdürlüklerin saha çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli teknik özellik ve ebatlarda 36 kalem demir malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

