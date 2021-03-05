Çorum Belediyesi atıksu ve yağmursuyu hattı işleri yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2021 yılı 1 kısım müteferrik atıksu ve yağmursuyu hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale 15 Mart 2021 tarihinde Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/Çorum adresinde saat 10.00'da yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ.

