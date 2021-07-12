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Çorum Belediyesi atık su ve yağmur suyu hattı işleri yaptıracak

İLAN 12.07.2021, 00:18
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Çorum Belediyesi atık su ve yağmur suyu hattı işleri yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı 2021 Yılı 2 kısım müteferrik atıksu ve yağmursuyu hattı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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