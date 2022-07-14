Çorum Belediye Başkanlığı park yapımı işi ihalesi
İLAN 14.07.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17.Sokak,Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı 33.Sokak ve Buharaevler Mahallesi Selçuk 23.Sokakta toplam 4.494 m2’lik alanda 3 adet park yapım işi
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