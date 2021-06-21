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Çorum Belediye Başkanlığı madeni yağ satın alacak

İLAN 21.06.2021, 00:58
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Çorum Belediye Başkanlığı madeni yağ satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığıbünyesinde bulunan Dizel araç ve İş Makinelerinin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere 17 Kalem Madeni Yağ Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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