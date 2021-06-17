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Çorum Belediye Başkanlığı hizmet binası ikmal işi yaptıracak

İLAN 17.06.2021, 01:16
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Çorum Belediye Başkanlığı hizmet binası ikmal işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı yeni Belediye Hizmet Binası İkmal Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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