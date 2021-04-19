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Çorum Belediye Başkanlığı demir satın alacak

İLAN 19.04.2021, 00:48
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Çorum Belediye Başkanlığı demir satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaat işlerinde kullanılmak üzere 100 ton muhtelif çaplarda nervürlü inşaat demiri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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