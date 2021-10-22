Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
İLAN 22.10.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Cizre Belediyesi tarafından inşa edilen fabrika binası, konfeksiyon ürünleri imalatı amacıyla, 2886 Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale 2 Kasım 2021 tarihinde saat 14.30'da Cizre Belediyesi Meclis Toplantı Salonu yapılacak.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.
İhale ile alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.
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