Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek.

Çıralı - Yanartaş mola noktası ve tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliğini kapsayan ihalede Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemeleri (peyzaj) yapıldıktan sonra işletilme hakkı verilecektir.

İhale, 28 Eylül 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 3. katında yer alan Feridun Kaya Toplantı Salonunda yapılacak.

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