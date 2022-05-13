Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'ndan taşınmaz satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, ilçe genelinde 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satacak.

Taşınmazların satış ihalesi 26-27-30 ve 31 Mayıs 2022 tarihlerinde Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartname ve ekleri mesai saatlerinde bedelsiz olarak görülebilir.

Taşınmazlar peşin bedelle veya yüzde 25'i peşin kalan kısım 3'er aylık dönemlerde 4 eşit taksitler halinde ödenecek. Peşin satışlar haricindeki satışlara aylık kanuni yasal faiz uygulanacak.

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