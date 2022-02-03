Çiğ siyah ayçekirdeği ve çiğ sarı leblebi satın alınacak
İLAN 03.02.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Çiğ Siyah Ayçekirdeği ve Çiğ Sarı Leblebi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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