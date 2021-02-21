Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden satılık araç ve gayrimenkuller
İLAN 21.02.2021, 00:53 21.02.2021, 01:13
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait 3 adet taşınmaz ve 34 adet araç satışı yapılacak.
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak taşınmazların konumu ile yüzölçümü ve satışı yapılacak araçların, türü, marka ve model bilgisi gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz
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