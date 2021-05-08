Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu Projesinde Çeşmeli-Kızkalesi kesimi yaptırılacak
İLAN 08.05.2021, 01:55
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile yaptırılacak.
ihale, 13 Temmuz 2021 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara adresinde gerçekleştirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.
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