Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.

"Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 15.00'te Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak.

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