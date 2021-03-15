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Çeşme'de 88 adet arsa satılacak

İLAN 15.03.2021, 01:00
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Çeşme'de 88 adet arsa satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesinde 88 arsa vasıflı taşınmazı açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

Sekiz adet 16 Eylül Mahallesi, 25 adet Dalyan Mahallesi, bir adet Musalla Mahallesi ve 54 adet Ovacık Mahallesi'nde olmak üzere 88 adet arsa niteliğindeki taşınmazın satışlarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

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