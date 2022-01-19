Çeşme Belediyesi Ilıca'daki iş yerini kiraya veriyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çeşme Belediye Başkanlığı, Ilıca Mahallesi'nde bulunan toplam 1.787 m² iş yerini 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verecek.

İş yeri kiralama ihalesinde ilk yıl için muhammen bedel 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhale, 3 Şubat 2022 tarihinde Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve aynı adresten 500 TL karşılığında temin edilebilir.