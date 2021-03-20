ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.” tarafından, Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Sırhoca Köyü mevkiinde “Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi (IR:82050)”nin yapılması projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi toplantısında halkın görüşünün alınması noktasında toplantı yapılacak.

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