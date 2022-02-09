Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Trabzon Çaykara'da 68 adet konutu ihaleyle satışa sunuyor.

19 adet 2+1 konut ile 49 adet 3+1 konut için başvurular 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Trabzon İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

