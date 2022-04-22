Çarşamba Belediye Başkanlığı daire ve iş yerlerini ihaleyle satacak
İLAN 22.04.2022, 01:00
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çarşamba Belediye Başkanlığı, Orta Mahalle'de bulunan taşınmaz üzerine yapılacak olan 27 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile satacak. 22 adet mesken ve 5 adet iş yerinin satış ihalesi 24 Mayıs 2022 tarihinde Belediye binasındaki 2. kat toplantı salonunda yapılacak.
İstekliler, söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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