Çankırı Belediye Başkanlığından daire satış ihalesi
İLAN 12.04.2022, 00:51
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankırı Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 3 adet daireyi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklifle satacak.
İhale, 25 Nisan 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartnameler Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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