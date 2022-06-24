Çankaya Dikmen'de 13 bin 308 metrekare arsa ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan PORTAŞ Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankaya ilçesi Dikmen mahallesinde bulunan 13 bin 308 metrekare yüzölçümlü arsayı açık ihale yöntemi (kapalı teklif ve akabinde açık artırma usulü) ile satışa çıkardı.

Arsanın satışı 7 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00’te Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcunun Sokağı, No:6 Çankaya adresinde yapılacak. İlgilenenlerin tekliflerini en geç ihale tarihinin olduğu gün saat 13.00’e kadar ihale adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartnamesi ve ekleri PORTAŞ İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nden 2 bin Türk lirası bedel karşılığında temin edilebilir.

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