Çankaya Belediyesinden taşınmaz satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek.

7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.

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