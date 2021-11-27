Çankaya Belediyesinden taşınmaz satış ihalesi
İLAN 27.11.2021, 00:02 27.11.2021, 00:11
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek.
7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.
İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.
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