Çankaya Belediye Başkanlığından ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.

İhale, 7 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

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