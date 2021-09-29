Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
İLAN 29.09.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çanakkale Belediyesi Barbaros, Arslanca ve Cevatpaşa mahallelerinde bulunan 21 adet dairenin satışı için ihale düzenleyecek.
4 tanesi dubleks olan dairelerin yüz ölçümü 42 m² ile 131 m² arasında değişiyor. İhale 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.
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