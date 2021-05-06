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C tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecektir

İLAN 06.05.2021, 01:35
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C tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecektir

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Kurtkemeri  Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 58  No.lu bölme içerisinde kalan Elmalıtepe C Tipi Mesire Yeri'nin işletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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