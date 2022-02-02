Bursa'da ulaşım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesinde çalışmak üzere 17 adet Ticari Servis (S) Plakasını satışa çıkardı.

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediye Encümenince 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Encümen Salonu'nda yapılacak.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

