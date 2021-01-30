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Bursa'da 20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek

İLAN 30.01.2021, 01:53 30.01.2021, 01:55
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Bursa'da 20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmangazi, Yıldırım, Yenişehir, M.Kemal Paşa, Orhangazi ilçelerinde bulunan 20 adet taşınmazı ihale usulüyle kiraya verecek.

Kiraya verilecek taşınmazların, muhammen bedelleri, büyüklüğü ve kullanım amaçlarıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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