Burhaniye Belediye Başkanlığı zeytinlikleri kiraya verecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından üç adet zeytinlik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 8 Mart 2022 günü saat 10.00’da yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi olan 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar istenilen belgeler ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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