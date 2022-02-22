Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor
İLAN 22.02.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şirket Yönetim Kurulunun yayınlattığı davet metninde, 14.02.2022 tarihli alınan karara istinaden 7 Mart 2022 tarihinde saat 10:00’da, şirketin merkez adresi olan Kocacami Mahallesi, Eski Hükümet Caddesi, No: 29 Burhaniye, Balıkesir adresinde, gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği açıklandı.
Açıklamada, Genel kurul toplantısına ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması istendi.
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