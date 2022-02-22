Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şirket Yönetim Kurulunun yayınlattığı davet metninde, 14.02.2022 tarihli alınan karara istinaden 7 Mart 2022 tarihinde saat 10:00’da, şirketin merkez adresi olan Kocacami Mahallesi, Eski Hükümet Caddesi, No: 29 Burhaniye, Balıkesir adresinde, gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklamada, Genel kurul toplantısına ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması istendi.

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