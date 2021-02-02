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Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesi

İLAN 02.02.2021, 09:52 02.02.2021, 10:02
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Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesi

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal (tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak açık artırma usulü ile satılacak.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

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