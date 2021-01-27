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BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

İLAN 27.01.2021, 00:44 27.01.2021, 00:53
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BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, İŞ-KUR üzerinden personel alımı yapacak.

Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi ve Teknisyen kadrolarında alım için başvurular 25 Ocak'ta başladı.

Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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