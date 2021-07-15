Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alacak.

Kadrolara başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlayarak Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular incelendikten sonra KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

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