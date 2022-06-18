Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca 8 Araştırma Görevlisi alacak.

Başvurular Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak.

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