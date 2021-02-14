Bodrum'da muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda bulunan ilanda nitelikleri yazılı; Kafe, Bar Restoran, Pastane, Market, Gözlemeci ve Lokma/mısır işletmesi ve Takı İşletmesi niteliğindeki 6 adet taşınmaz KDV dahil aylık ciro üzerinden yüzde kar payı verecek şekilde kiralama ihalesine çıkartılacak.

Kiralama ihalesiyle ilgili istenilen belgeler, katılım şartları ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz